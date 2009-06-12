В НУ-НС подозревают, что преемником Черномырдина будет экс-фсбешник

Народный депутат Андрей ПАРУБИЙ (фракция НУ-НС) не исключает, что следующим послом России в Украине будет бывший сотрудник спецслужбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАРУБИЙ сказал сегодня журналистам.

По мнению депутата, отзыв Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА из Украины является большим позитивом, поскольку «его пребывание здесь скорее разжигало конфликты между двумя государствами, чем способствовало пониманию».

По поводу кандидатуры следующего российского посла А.ПАРУБИЙ отметил, что «этого человека будут ставить уже под президентские выборы, чтобы он координировал российские интересы на территории Украины».

«Думаю, это будет человек нового поколения российской политики, то есть более хитрый, дипломатичный, тонкий в отстаивании интересов России в Украине», - сказал А.ПАРУБИЙ, отметив, что не удивится, если это будет бывший представитель спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом освободил В.ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла Российской Федерации в Украине.