Тимошенко о суде, жеребьевке, дисциплинарных комиссиях и оппозиции

БЮТ в проекте изменений в Конституцию будет предлагать избрание судей народом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в интервью «5 каналу».

«Первая позиция – это позиция реформирования правосудия. Без этого – бес суда, без честности суда, без некорупционности суда – незащищен каждый человек в государстве. Мы предлагаем ту модель, где каждый человек сможет защитить себя в судах. Как это сделать? Очень просто. Во-первых, сам порядок избрания судей народом. На первом этапе - избрание судей народом - это первая инстанция судов, дальше эта процедура также проводится без вмешательства политических сил. То есть так, как, например, проводятся некоторые процедуры в Организации Объединенных Наций, жеребьевкой. Но при полной открытости процесса и при участии всех, кто может принять участие в этой процедуре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, подчеркнула она, для избрания судьями будут выдвигаться очень жесткие квалификационные требования. «Но, в то же время, вторая и третья инстанция формируются путем жеребьевки из той базы судей, кандидатов на судейские должности, которые подали свои анкеты, которые подали свои резюме, прошли соответствующие экзамены, потому что нужно знать, что судья компетентен, и потом не парламент, ставя задание судье и держа его на коротком поводе, избирает судью, а судья избирается независимым образом. Вот уже вторая и третья инстанция независимые ни от политиков, ни от какой-либо ветви власти, ни корпоративная этика судейская, когда сам своих за свои, и не народом, то есть жеребьевкой. Такая практика существует в мировых организациях. И это очень хорошая практика, если процедура открыта, прозрачная, именно такая процедура там выписана», - объяснила она.

По словам премьер-министра, еще одной новацией Конституции предлагается специальное формирование дисциплинарных комиссий. «Они (комиссии) сегодня есть. Но, к сожалению, они опять формируются властью, и опять такие дисциплинарные комиссии зависят от власти, а не от закона, Конституции, правосудия, справедливости и так далее. И эти дисциплинарные комиссии будут совсем по-другому работать. То есть, каждый человек, который чувствует, что его права и справедливость в суде нарушаются, может обратиться в дисциплинарную комиссию по двум вопросам: либо достаточно жесткое нарушение процедуры рассмотрения вопроса, либо это заведомо неправосудные решения суда. И там не рассматривается по существу дело, а вот только на эти два существенных рычага они влияют: либо нарушена процедура, либо заведомо неправосудное решение принято. И дисциплинарная комиссия, которая также имеет три звена, может к судье применять весь спектр дисциплинарных взысканий», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также сообщила, что согласно конституционным инициативам предусматривается «право каждого человека обращаться в суд за возбуждением уголовного дела против чиновника, который нагло нарушает закон, который коррумпирует либо требует взятки, либо делает еще какие-то серьезные нарушения прав человека, и там, где есть состав преступления на первый взгляд, могут обращаться люди в суд, так как в других странах это есть».

По ее словам, суд сможет возбуждать уголовное дело и потом передавать следственным органам на расследование.

«Мы достаточно сильно расширяем полномочия людей, простых людей, которые сегодня нигде не могут найти себе защиты. Кроме того, мы вводим еще одно звено, которое будет бороться с тем, что делает власть, потому что когда власть абсолютна, она абсолютно аморальна, и когда она бесконтрольна, то каждая власть делает то, что ей заблагорассудится», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также сообщила, что согласно проекту изменений в Конституцию, также предлагается предоставить оппозиции «очень сильные права». «Потому что сегодня, например, если какой-либо чиновник занимается коррупцией, нарушает законы, разбазаривает государственную собственность, но и прокуратура, и этот чиновник из одной политической команды, как правило это бывает, то уже на этого чиновника управы нет. Поэтому мы оппозиции парламентской там предоставляли право на базе Счетной палаты, которая назначается составом парламентской оппозиции, вести следствие, возбуждать уголовные дела против должностных лиц, которые нарушают законы, Конституцию, которые занимаются кражей государственного имущества или государственных финансов. То есть, не было бы уже никаких абсолютно защищенных лиц, в том числе там и неприкосновенность снимается с депутатов, президентов, судей – со всех. Потому что все должны быть равны перед законом», - сообщила премьер-министр.

«Мне очень жаль, что эта Конституция не принята из-за этой истерики, устроенной отдельными политиками. Просто истерия, потому что они не в курсе, не в материале, и поэтому эта истерия разрушила этот процесс», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.