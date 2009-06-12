Литвин: Ющенко Черновецкого не отдаст

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН называет сегодняшнее решение Верховной Рады в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО “выпусканием пара”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Национальной радиокомпании Украины.

По словам спикера, обращение ВР к Президенту об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не будет иметь никаких результатов. При этом он напомнил, что на День Киева Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “обильно наградил киевских чиновников”, поэтому, по его мнению, “это решение парламента не будет выполнено”.

По убеждению В.ЛИТВИНА, сегодняшнее решение парламента “это все выпускание пара, демонстрация своей принципиальности, которая ничего абсолютно не дает”.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня необходимо «всю истерику прекратить». При этом он добавил, что в данной ситуации целесообразно было бы обратиться к киевлянам по поводу необходимости проведения еще одних досрочных выборов киевской городской власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла постановление об отчете ВСК по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. «За» его принятие проголосовали 228 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.