Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи, которая отпустила Саакашвили

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Ларисы Цокол, которая 11 декабря не избрала экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили меру пресечения.

Как сообщает пресс-служба ВСП, такое решение было принято на заседании совета 22 декабря.

Дело открыла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия по жалобе Пикалова.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

11 декабря судья Печерского райсуда Киева Цокол отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.