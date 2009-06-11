Высший админсуд решил, что в 2008-м таки надо было переизбрать ВР

Высший административный суд Украины подтвердил незаконность решения Окружного административного суда города Киева, которым в октябре 2008 года были заблокированы внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и созданные им консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы Руслан КИРИЛЮК.

В частности, он проинформировал, что 10 июня 2009 года ВАСУ подтвердил незаконность постановления судьи Окружного административного суда города Киева Владимира КЕЛЕБЕРДЫ от 10 октября 2008 года, которым было остановлено действие президентского Указа от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

«Учитывая это, устранена последняя преграда в решении Высшим советом юстиции вопроса об освобождении господина КЕЛЕБЕРДЫ от должности судьи Окружного административного суда города Киева за нарушение присяги судьи», - подчеркнул Р.КИРИЛЮК.

В СП напоминают, что постановлением судьи Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДЫ от 10 октября 2008 года об обеспечении административного иска избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» к Президенту Украины в деле о признании незаконным и противоправным Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов» были приняты меры по обеспечению иска путем остановки действия Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов», запрещено совершать действия, направленные на досрочное прекращение полномочий Верховной Рады, Центральной избирательной комиссии запрещено совершать действия, направленные на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Киевским апелляционным административным судом от 28 октября 2008 года отмеченное постановление было отменено и производство по делу закрыто.

5 декабря 2008 года Киевским апелляционным административным судом вынесено решение, которым удовлетворено заявление представителя БЮТ о пересмотре постановления суда апелляционной инстанции от 28 октября 2008 года (относительно отмены постановления об обеспечении иска) согласно нововыявленным обстоятельствам, отменено последнее и закрыто производство по делу по иску избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» к Президенту Украины о признании незаконным и противоправным Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года № 911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначения внеочередных выборов».

Постановлением Высшего административного суда Украины от 10 июня 2009 года удовлетворены кассационные жалобы представителя Президента Украины и Генеральной прокуратуры Украины на постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 декабря 2008 года, отмеченное постановление отменено, в удовлетворении заявления о пересмотре постановления суда апелляционной инстанции от 28 октября 2008 года согласно нововыявленным обстоятельствам отказано.