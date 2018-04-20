Предвыборный год: новые технологии и смыслы vs проверенный временем популизм

2017-й год украинский политикум заканчивает небывалым оживлением. Тут и возмутительное желание власти любыми способами дискредитировать антикоррупционные органы, если не удается взять их под свой контроль. И парламентская активность вокруг спорных законопроектов - от введения очередного моратория на продажу земли до желания протянуть через Раду законопроект о выборах по мажоритарной системе. И соцопросы с включением в них людей, позиционирующих себя далекими от политики, дабы проверить в отношении них настроения общества. И постоянные закулисные торги между фракциями коалиции. И скандалы внутри уличной оппозиции, то в едином порыве поддерживающей акции Михаила Саакашвили, то в таком же порыве осуждающей его действия, которые, иной раз, кроме как безумными не назовешь.

Но все это уже не вызывает удивления: следующий год – год перед выборами. И избирательная кампания формально уже стартовала.

Будут ли украинские политики в следующем году оригинальными в способах завоевании электората, или не стоит ждать от них ничего, кроме опостылевшей «гречки»? По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, чудес в избирательной риторике ожидать не стоит. «Ключевой составляющей уже традиционно будет оставаться социальная политика. Пенсионная реформа, реформа охраны здоровья, поднятие заработных плат и пенсий… В следующем году политики от власти будут говорить, что продолжат курс внедрения этих реформ, что зарплаты и пенсии вырастут еще (об этом уже говорят). В свою очередь, оппозиция будет требовать больше, чем будет обещать власть. Но, на мой взгляд, без экономики никакие социальные реформы не будут работать. Надеюсь, что экономикой они тоже займутся», - отметил он.

«Политики не должны ставить свои рейтинги и возможные результаты на выборах выше интересов и будущего страны», - убежден Виталий Бала.

К сожалению, украинские реалии таковы, что, чем ближе выборы, тем меньше политики занимаются экономикой. Хотя рассказывают об этом действительно много. По словам руководителя Центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, сейчас эта проблема усугубляется по ряду причин.

Во-первых, делать реформы, а не говорить о них правительству мешает «местячковый стиль управления Гройсмана». «Это иллюстрация того, как хороший местный руководитель становится плохим премьером», - считает Золотарев.

Справедливости ради, отметим, что власть в лице премьера все-таки может записать себе в актив несколько решений, последствия которых украинцы чувствуют на себе – это масштабный ремонт дорог в стране и повышение минимальной зарплаты. Но, к сожалению, ожидать, что эти результаты удастся закрепить и улучшить в следующем году, вряд ли стоит.

Во-вторых, отсутствие поддержки предлагаемых правительством реформ Верховной Радой – голосования за те или иные законопроекты со второго, третьего или даже десятого раза тому доказательство. Конечно, это не значит, что Кабмин не будет декларировать новые победы. Но отсутствие поддержки инициатив правительства в парламенте, по сути, будет сводить все это на нет.

В-третьих, нежелание президента проводить кардинальные изменения. «На Банковой на первый план выходит политическое выживание, проект «второй срок». А декорации «жизни по-новому» отодвигаются «на потом»», - говорит Андрей Золотарев.

«Старые» темы на «новый» лад

Чтобы притупить недовольство украинцев таким положением вещей, политики, по мнению политэкспертов, будут использовать уже проверенные тренды – тему войны на Донбассе, борьбу с коррупцией и долгоиграющую утопию о потенциальном вступлении Украины в ЕС и НАТО. При этом совершенно не важно, что ни одна из этих тем не получит логического завершения в обозримом будущем. Говорить о них политики будут и в 2018-м, и в 2019-м году.

«На сегодня в Украине уже сформировалась инфраструктура войны, и все, кто задействован в этом, попытаются сохранить свое положение, - считает Золотарев. – Но, по факту, никому в 2019 году не нужны еще несколько миллионов потенциальных избирателей (жителей оккупированных территорий Донбасса, - УНИАН), поскольку предсказать, как их участие в голосовании изменит политический ландшафт, вряд ли получится. Но это точно не сыграет на руку власти».

С другой стороны, постоянную угрозу с востока политики попытаются использовать для переключения внимания электората на внешнего врага, чтобы отвлечь общество от внутриполитических дрязг. В принципе, и сегодня, как только появляется такая необходимость, общество пугают, что «Путин нападет».

Второй неизменный тренд – борьба с коррупцией. Эта тема будет популярна как у политиков от власти, так и у оппозиционеров. В первом случае, в отсутствие реальных посадок «трех друзей» президента, будет важно довести до ума дела о преступном характере прошлого режима. «Генеральная прокуратура будет спешить, чтобы до марта 2018 года получить хотя бы вердикт по Януковичу», - говорит Андрей Золотарев.

Впрочем, исключать того, что, под давлением западных партнеров Украины, власть отдаст «на растерзание» антикоррупционным органам несколько «крупных рыб», не стоит. Сакральные жертвы необходимы для удовлетворения высокого запроса общества на борьбу с коррупцией.

В свою очередь, оппозиция не обойдет эту тему, главным образом, формируя общественное мнение вокруг установки, что нынешняя власть не менее коррумпирована, чем ее предшественники.

Что же касается третьего тренда, трудно не заметить, что эту тему уже взял на вооружение Петр Порошенко. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и получения Украиной безвиза, которые остались в прошлом, президенту нужны новые цели и обещания обществу. И не важно, что они могут так никогда и не воплотиться в жизнь.

Ходи на эфиры, говори красиво, побеждай…

Но самым главным трендом будущего года все-таки останется старый-добрый популизм. Использовать его будут как политики от власти, так и представители оппозиции. Причем и те, и другие – в попытке манипуляции общественным мнением.

Насколько удачными могут быть такие манипуляции, учитывая общее недоверие общества к политикам, политэксперты прогнозировать не берутся. Однако, по мнению Андрея Золотарева, «любая критика власти будет находить своего адресата».

Политолог говорит и об еще одном парадоксе – «левый популизм («защищать» бедных, «бороться» против богатых, параллельно, кормясь с рук олигархов) будут использовать все, в том числе, те, кто левыми не являются – от Тимошенко до ВО «Свобода»».

Кроме того, по его словам, побочным эффектом от «эскалации популизма» может стать такое явление как «телевизионный политик»: «Когда рейтинг в принципе будет в наличии только благодаря доступу в телестудии в прайм-тайм». Другими словами, популярность того или иного персонажа отнюдь не будет зависеть от предлагаемых им решений проблем страны, его политической программы. Важным для наращивания рейтинга станет только то, как красиво он умеет говорить и как часто ему это удается для максимальной аудитории.

В этом контексте интересно наблюдение директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, который считает, что особенностью будущей президентской избирательной кампании, к примеру, станет появление в списках соискателей должности главы государства «экзотических политиков» - оригинальных личностей (от певцов и артистов до спортсменов и писателей). По его мнению, одной из причин такого явления станет то, что «таким образом власть попытается превратить избирательную кампанию в карнавал, политическое ток-шоу, что позволит избежать отчета перед народом…».

С другой стороны, общий низкий рейтинговый потенциал может даже приводить к регионализации политики: когда рейтинги местных лидеров, вроде Кернеса или Садового, приблизятся к рейтингам «всеукраинских» политиков. По словам Андрея Золотарева, связано это с тем, что ««более публичные» политики – депутаты Верховной Рады, министры – предстают в образе лжецов. «Свою карьеру они сделали во времена относительной стабильности. Поэтому сегодняшние их действия часто не отвечают реалиям текущего момента. А массовое сознание озлоблено», - говорит он.

Другими словами, и те политики, которые что-то делали и допускали ошибки, и те, кто ничего глобально не делал, а отсиживался в своем регионе, время от времени сообщая электорату, что достижения на местах – это достижения конкретно благодаря ему, а провалы – из-за происков центральной власти, могут получить на выборах одинаковую популярность.

Инструменты – новые, трюки - старые

Наивно также полагать, что в новую избирательную кампанию «старые лошади» войдут с «новыми трюками». Несмотря на массовое присутствие украинских политиков в социальных сетях, использовать этот инструмент для продвижения своих программ (не только из-за отсутствия таковых), политическая элита будет достаточно мало. По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, основные бюджеты все-таки будут потрачены на наружную и телерекламу. «Это – стандартный набор, к которому все привыкли. Его будут использовать хотя бы для того, чтобы, в случае проигрыша не услышать: «Ты проиграл, потому что «борды» не повесил»», - говорит он.

Вместе с тем, политические силы, конечно, будут учитывать возросшую за год-два аудиторию интернета. Но все будут разделять кампании «на активных пользователей и пассивных избирателей и пассивных пользователей и активных избирателей». Причина такого разделения в том, что основной костяк голосующих – пенсионеры и люди старшего возраста. «Но уже даже в этой возрастной группе полностью отрицать влияние интернета или соцсетей невозможно», - подчеркивает Голобуцкий.

Поэтому, по его словам, работа специалистов с социальными сетями уже ведется. И в следующем году стоит ожидать конкретной скупки разнообразных аккаунтов, привлечения к избирательным кампаниям лидеров общественного мнения. Это, в первую очередь, говорит о том, что пока в украинском политикуме нет понимания, что в сетях топорно работать нельзя и нужно учиться адекватно реагировать на критику. «Да, сейчас уже обращают внимание на использование соцсетей, но насколько будут работать в интернете – не знаю, - говорит Голобуцкий. – Выборы будут в 2019 году, для современного мира период с сегодняшнего дня до 2019 года – вечность».

Политтехнолог напоминает, что с прошлой избирательной кампании до сегодня ситуация уже изменилась. К примеру, 60% украинцев стали получать информацию со смартфонов. «Это уже другой способ коммуникации… Но для того, чтобы изменился смысл избирательных кампаний, нужно, чтобы изменился запрос. Пока запрос у людей глобально не изменился», - считает он.

Собственно, это и позволяет вольготно чувствовать себя популистам, которые продолжают повторять одни и те же обещания. «Но количество сознательных украинцев все-таки растет, и дискурс меняется. Несмотря на то, что некоторые политические силы пытаются разделять украинцев, население более-менее уже определилось с тем, кто враг, а кто – друг», - отмечает Голобуцкий.

Пожалуй, чтобы не становится заложниками популистов, украинцам следует пристально следить, кто, что, как и зачем будет нам обещать. А также важно помнить, что именно эти же люди обещали в прошлом, проверить, воплотилась хотя бы часть обещанного в жизнь, и как это повлияло на быт простых людей и рассказать об этом, по крайней мере, соседу. Но самое главное, прекратить, наконец, голосовать «сердцем» или «желудком». Пора принимать решения мозгами.

Татьяна Урбанская