Заявления о провокации и призывы извиниться: политики прокомментировали штурм Октябрьского дворца

В воскресенье, 17 декабря, сторонники Михеила Саакашвили во главе со своим лидером устроили очередной «Марш со импичмент». Во время своего выступления со сцены Саакашвили сообщил, что в Октябрьском дворце будет «штаб» протеста, после чего вместе с митингующими отправился туда.

Как передает ТСН, в то время во дворце проходил джазовый концерт (некоторые провластные депутаты писали, что там был детский утренник), поэтому на пути митингующим стали нацгвардейцы и полицейские. В итоге возникла большая потасовка, во время которой стороны конфликта применили газ, петарды и даже бревно.

В итоге пострадали 32 правоохранителя и около 20 демонстрантов, полиция открыла три уголовных производства. Митингующим не удалось войти в Октябрьский дворец и они вернулись в своой палаточный городок возле Верховной Рады.

Что это было и зачем, не поняли даже те, кто находится по одной стороне баррикад с Саакашвили.

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В частности, народный депутат Сергей Лещенко, который принимал участие в «Марше за импичмент» как рядовой митингующий, отметил, что он был очень удивлен таким ходом событий. «Этим поступком можно разрушить остатки доверия среди политических единомышленников и оттолкнуть общество», - написал он в Facebook.

Однопартиец Лещенко Мустафа Найем также не понимает, зачем был нужен штурм Октябрьского дворца. «Сейчас такие действия подрывают доверие к уличным акциям и дискредитируют протест как явление. И независимо от того, чем руководствуются инициаторы, это очень удобный пас тем, кто заинтересован в сохранении статуса-кво», - отметил депутат.

Егор Соболев посоветовал «прежде чем призывать людей со сцены, надо думать, куда ты их зовешь. Каждый шаг должен быть просчитан и вовремя объяснен людям».

Народные депутаты, которые входят в парламентскую коалицию, обвиняют Саакашвили и его сторонников в том, что они «штурмовали Октябрьский дворец, когда там были дети».

Представитель «Народного фронта» Антон Геращенко уверяет, что «группа боевиков Саакашвили пыталась захватить дворец, когда там находились сотни взрослых и детей». Он отметил, что там был новогодний утренник, хотя в афише заведения речь идет лишь о джазовом концерте.

Народная депутат от «БПП» Ирина Геращенко считает, что депутаты, которые взяли на поруки Саакашвили, должны «извиниться перед обществом и лично перед родителями и детьми, заблокированными агрессивными идиотами в Октябрьском».

Сам Саакашвили уже обвинил власть в провокации в Октябрьском дворце и уверяет, что не призывал своих сторонников к штурму.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но на пути им стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.

Полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 ст. 341 (Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.