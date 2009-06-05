Ющенко: политическая цензура отошла в прошлое

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что благодаря гражданской позиции журналистов политическая цензура в нашей стране отошла в прошлое и, несмотря на попытки разных политических сил, никогда не вернется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО журналистам с профессиональным праздником, который отмечается 6 июня.

«Был и остаюсь уверенным в том, что без независимого журналиста никогда не состоится независимая Украина: свободный журналист, свободная пресса является неотъемлемой частью совершенствования общественной жизни, формирования национального прогресса», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Высокое достоинство нести слова Правды! Высокая честь быть независимым журналистом! Высокая миссия помогать людям находить Истину! За все эти добродетели Вам благодарность!» - говорится в приветствии главы государства.