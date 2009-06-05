Тимошенко сама не пришла к Ющенко и Турчинова не пустила?

В Секретариате Президента Украины под председательством главы государства Виктора ЮЩЕНКО началось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимает участие министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, вопрос отставки которого в это время рассматривает парламент.

Вместе с тем, на заседании СНБО отсутствуют премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который мог представлять ее.

В повестку дня заседании вынесено три вопроса.

В открытом режиме будет рассматриваться только первый вопрос :«Развитие рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины».

В закрытом режиме СНБО будет рассматривать вопрос о безотлагательных мерах по разработке и производству боеприпасов, а также вопрос, связанный с демаркацией государственной границы.