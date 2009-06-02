Яценюк обещает подарить Тимошенко и Януковичу учебник истории

12:50, 02 июня 2009
Политика
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Политик о "неестественном союзе"

Народный депутат от НУ-НС, лидер инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что коалиция между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко, в случае ее создания, «как любое неестественное объединение может закончится исключительно крахом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он сказал во время презентации Закарпатской областной организации Инициативы.

«Мой комментарий по поводу этой коалиции может быть только один: иногда в мире происходят неестественные вещи, например однополые браки или коалиция между Партией регионов и БЮТ. Результатом таких браков никогда не бывает рождение детей», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что данный «конституционный сговор» свидетельствует о том, что непримиримые враги, пытаясь удержать власть, готовы идти на любой союз. В то же время он добавил, что в этом союзе он не видит никакой трагедии. По словам А.ЯЦЕНЮКА, единственная причина, которая может объяснить такой поступок Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА – это «их личная неуверенность в своей возможности выиграть выборы».

А.ЯЦЕНЮК уверен, что «никому не удастся ввести в Украине «африканскую демократию», никому не удастся переформатировать страну под двух политиков». Он пообещал подарить В.ЯНУКОВИЧУ и Ю.ТИМОШЕНКО учебник по истории, чтобы «они могли посмотреть, чем заканчивались, например, Византийские заговоры».

Лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что какие-либо соглашения между этими двумя политиками и попытки внести изменения в Конституцию могут привести исключительно к одному – развалу страны. «Более 60% украинцев не воспринимают эту идею. И у них должна быть альтернатива и этой альтернативой должны стать мы», – заявил он, общаясь с представителями инициативы «Фронт перемен» в Закарпатской области. А.ЯЦЕНЮК настаивает, что Украине необходима новая политическая элита и ее необходимо сформировать.

А.ЯЦЕНЮК также заявил, что этот парламент не был наделен полномочиями выбора Президента Украины, тем более, что по уровню недоверия Верховная Рада «переплюнула даже действующего Президента».

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