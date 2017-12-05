Рекомендую разделять оппозицию и сотрудничество с криминалом: Луценко к "защитникам" Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко советует всем, кто в случае с лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили, говорит о политических репрессиях, разделять оппозицию и сотрудничество с криминалом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

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«Все акции Саакашвили финансировались зарубежными олигархами и имели целью личную жажду захвата власти, причем незаконным образом ... Саакашвили обоснованно подозревается в совершении действий в ущерб украинскому государству ... Всем, кто кричит о политических репрессиях, рекомендую разделять оппозицию и сотрудничество с криминалом», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.