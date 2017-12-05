Саакашвили ответил на обвинения в связях с олигархом Курченко

Журналисты пробрались в машину к экс-главе Одесской облгосадминистрации, лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили.

Саакашвили опроверг обвинения в связях с олигархом Сергеем Курченко, передает РБК-Украина.

Читайте такжеСаакашвили призвал выходить на Майдан

"Полное вранье", - заявил Саакашвили. На вопрос "как с вами обращаются", Саакашвили ответил "а как вы думаете".

Кроме того, Саакашвили был пристегнут наручниками к сидению. Вместе с ним в машине находитились 7 человек.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между экс-председателем Одесской облгосадминистрации, лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили и украинским бизнесменом, соратником экс-президента Украины Виктора Януковича Сергеем Курченко.