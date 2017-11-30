Тымчук: при Путине без полномасштабной открытой войны с РФ Крым Украина не освободит

Народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что на данный момент Украина не имеет четкой стратегии возврата оккупированного Российской Федерацией Крыма.

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Об этом он сказал интервью "Крым.Реалии", передает группа "Информационное сопротивление".

"Имея доступ к документам всех степеней государственной тайны, проектов таких документов я не видел. По Донецкой и Луганской областям есть видение, сценарии деоккупации и реинтеграции. С Крымом ситуация намного сложнее. Боюсь, что здесь может быть лишь один вариант: с одной стороны, доносить украинский взгляд на оккупированную территорию, проводить информационную работу, с другой – ждать. Потому что при президентстве Путина без полномасштабной открытой войны с Россией Крым Украина не освободит", - заявил Тымчук.