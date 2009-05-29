Балога об СБУ, коррупции, Дурдинце и "хоружевском землячестве"

Экс-глава Секретариата Президента, один из лидеров партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА считает, что освобождение Анатолия МАТИОСА от должности начальника Управления СБУ в Одесской области стало очевидным свидетельством того, что Служба безопасности резко свертывает свою деятельность по борьбе с коррупцией и контрабандой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Единого Центра».

Он отметил, что именно в период руководства А.МАТИОСА Управлением СБУ во Львовской области была выявлена и задокументирована масштабная коррупционная схема в судебной системе, был арестован печально известный судья Игорь ЗВАРИЧ. "Благодаря энергичным усилиям профессионалов, которые еще остались в Службе безопасности, общество получило надежду на достижение реального результата в искоренении коррупционных связей. Впервые на конкретном примере страна увидела, что взяточничество судей может обернуться для них печальной перспективой сменить мантию на одежду другого покроя и переместиться из дорогого мягкого кресла на менее комфортные нары", - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, назначение А.МАТИОСА руководителем УСБУ в Одесской области было логическим продолжением линии на противодействие коррупции, где ему удалось достичь первых весомых результатов в борьбе с контрабандой, которая широким потоком заходила в Украину через южные границы.

Однако, отмечает В.БАЛОГА, с недавних пор руководство Службы безопасности, очевидно, решило "сдать назад" в разоблачении коррупционных и контрабандных схем. По его мнению, увольнение А.МАТИОСА подтверждает, что это направление деятельности СБУ, которое определено для спецслужбы соответствующими законами, изъято из перечня приоритетных.

"Показательным станет назначение нового начальника УСБУ в Одесской области. Вполне вероятно, что эту должность займет кто-то из "хоружевского землячества", чтобы направить контрабандные реки в нужное русло. В таком случае мы получим очередное подтверждение того, насколько крепко кумовство укоренилось во власти", - отметил В.БАЛОГА.

Он также связывает в «единое целое» увольнение А.МАТИОСА и криминальное преследование заместителя председателя СБУ - руководителя подразделения борьбы с коррупцией и организованной преступностью Тиберия ДУРДИНЦА. По мнению В.БАЛОГИ, еще никогда Служба безопасности так явно не демонстрировала обществу, что действует не по велению закона, а из конъюнктурных соображений. "Ни одна спецслужба мира не смогла бы так ослабить СБУ, как это сделала она сама, когда превратилась в стол политических заказов. Борьба с коррупцией заменена обслуживанием частных интересов, и такой подход выдавливает из Службы последних профессионалов", - заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил А.МАТИОСА от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.