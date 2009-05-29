Ющенко знает, чего больше всего боятся Тимошенко с Януковичем

Виктор Ющенко является сторонником объединения и консолидации. Так заявил Президент Украины в интервью “Независимой газете”, комментируя возможность объединения Партии Регионов и БЮТ в парламентскую мегакоалицию, сообщает пресс-служба Президента. Но, добавил Ющенко, в этом вопросе чрезвычайно важно понимать, на какой основе, ради достижения каких целей происходит объединение.

“Если ради того, чтобы утвердить в Украине демократическую модель построения власти, организации отношений между институтами власти, между Центром и регионами, - я могу только приветствовать такое объединение, - заявил Президент. - Если речь идет о том, что это объединение служит только одному, - как узурпировать власть и зафиксировать эту узурпацию на несколько «пятилеток», убежден, что это является вызовом, и не только украинской демократии. Как только страна свернет с демократического пути, это станет дорогой к потере независимости, сначала наступит период неформальной зависимости, потом - под уклон... “

“Мы не дадим им это сделать”, - добавил Ющенко. “Они должны договариваться только на основе национальных интересов. Иначе я сразу назначу референдум, едва эти договоренности состоятся, если будет переписываться Конституция, если будут манипуляции с Основным законом. Ведь те, кто начиная с сентября 2008 года неоднократно подходил к теме закулисной реформы Конституции и раздела страны «на двоих», больше всего боятся лишь одного: общественного мнения, общественной позиции.”