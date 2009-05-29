Шуфричу не дали поискать бутылку в аэропорту Франкфурта

Представители прокуратуры при земельном суде Франкфурта-на-Майне отказались встречаться с народным депутатом, главой временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования инцидента с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в немецком аэропорту.

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№88).

Вчера должен был начаться визит в ФРГ Н.ШУФРИЧА (Партия регионов), однако он не состоялся. Как сообщил газете член временной следственной комиссии, народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ (Партия регионов), его проведению помешали организационные проблемы.

"Поездка должна быть максимально продуктивной. Нужно не просто полететь посмотреть место, где были драка и пьянка, бутылку поискать, а конкретно поговорить со стюардессой, которую оскорбляли, с полицейскими, которые надевали наручники, с судьей – о том, почему такое решение принималось... И если полететь туда без согласований, то можно задержаться там на месяц", – заявил изданию М.ЧЕЧЕТОВ.

Между тем, по информации газеты, отказ от визита в ФРГ связан с тем, что с Н.ШУФРИЧЕМ отказались общаться представители прокуратуры при Земельном суде Франкфурта-на-Майне. Вчера в распоряжении газеты оказалось письмо прокурора КЛАУДЕ на имя генерального консула Украины во Франкфурте-на-Майне Александра НОВОСЕЛОВА.

"Как я уже сообщал вам сегодня утром в телефонном режиме (письмо датировано 26 мая), в рамках переговоров, о которых вы просили, временной следственной комиссии не может быть предоставлено какой-либо дополнительной информации относительно вышеупомянутых событий (инцидента в аэропорту), кроме той, которая уже была послана в генеральное консульство. Исходя из этого, прошу вашего понимания относительно того, что я не имею возможности согласиться на эту встречу", – говорится в письме.

Как известно, Франкфуртская прокуратура передала в украинское генконсульство два документа – отказы в возбуждении дела и проведении расследования в отношении главы МВД Ю.ЛУЦЕНКО и его сына Александра.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

Сын министра решил судиться с газетой "Бильд". Он требует опровержения информации о якобы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.

В соответствии с решением суда, газета «Бильд» в течение двух недель, в случае неподачи апелляции, должна исполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть неправдивую информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО.

В соответствии с судебным решением, ответчик должен опубликовать опровержение без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с заявителя, а также без гонорара для интернет-издания www.bild.de

26 мая пресс-секретарь издательства Axel Springer AG Тобиас ФРЁЛИХ заявил, что издательство не намерено публиковать опровержение части статьи в газете “Бильд” (Bild) об инциденте с участием Ю.ЛУЦЕНКО и его сыне в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.