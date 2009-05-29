Ющенко: государство было и остается активным партнером церкви

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украинское государство было и остается активным партнером церкви в теме развития конструктивных церковных отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Государству небезразлично как организуется – в согласии или в расколе – церковная жизнь», – сказал Президент сегодня на встрече со студентами и преподавателями Украинского католического университета во Львове. Он напомнил, что государство всегда оказывало конструктивную помощь церкви в развитии этих отношений. «Я хотел бы, чтобы мы и сейчас так смотрели на миссию государства. Это желание одно – в духовной жизни, особенно в межцерковных взаимоотношениях, принести как можно больше гармонии, избавить общества от конфликтов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«От имени светской власти я хочу лишь сказать, что мы переживаем за церковную жизнь. И я каждый раз демонстрирую, что государству небезразличны проблемы, которые есть в церковной жизни. Мы являемся партнерами церкви и хотим помочь церковным лидерам найти понимание и гармонию», – сказал Президент.

Говоря о роли духовенства в развитии Украинского государства, Президент сказал: «Украинская церковь – я хочу говорить обо всех конфессиях, в том числе греко-католической – дают сильные национальные ориентиры. И это позволяет нам серьезно переосмысливать и сегодняшнюю нашу миссию – и для политиков, и для других людей. Мы изо дня в день становимся более взрослыми в понятии понимания категории гражданства, категории «граждане Украины».

Президент отдельно отметил важность возвращения украинского общества к традиционно глубокой духовной жизни. «Мы должны понимать, что это вызов. И что нужно сделать, чтобы церковь и государство в тандеме организовали все-таки наше общество», – сказал он.

Во время встречи Президент также пригласил ректора Украинского католического университета Бориса ГУДЗЯКА как члена официальной украинской делегации принять участие в официальном визите в Ватикан 1 июня.