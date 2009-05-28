Отечественный политикум снова в ожидании «ширки»

Отечественный политикум снова в ожидании широкой коалиции.

И в Партии регионов, и в БЮТ не скрывают, что переговоры продолжаются, передает ICTV. Главная объединительная идея - изменения в Конституцию, согласно которым Президента мог бы избирать парламент.

С тем, что время для переформатирования коалиции назрело, соглашается и глава парламента. Но сначала нужно в Верховной Раде рассмотреть проект закона о внесении изменений в Основной Закон, говорит Владимир Литвин.

А Президент категоричен: возможный союз БЮТ и Партии регионов - вызов демократии. Виктор Ющенко обещает объявить референдум, если попробуют переписать Конституцию на двоих.