Скандал с Луценко теперь может аукнуться МИДу?

13:16, 22 мая 2009
Политика
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Эксперты о перспективе отставки министра

ЖДАНОВ
Политологи считают, что на сегодняшний день шансы на освобождение Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины значительно уменьшились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

«Шансы на отставку министра внутренних дел сегодня существенно уменьшились. Если коалиция сохранится, то на отставку голосов не хватит», - сказал он.

При этом И.ЖДАНОВ отметил, что выступление Ю.ЛУЦЕНКО на прошлой неделе на одном из ток-шоу «существенно переломил точку зрения в массовом сознании», поскольку после длительных «нападений», в том числе со стороны Партии регионов, общество услышало другой вариант, как развивались события в аэропорту Франкфурта-на -Майне.

По словам И.ЖДАНОВА, если факты, изложенные Ю.ЛУЦЕНКО, подтвердятся, «то здесь нужно не ЛУЦЕНКО увольнять, а думать об эффективности деятельности Министерства иностранных дел».

Вместе с тем политолог назвал абсурдом создание двух Временных следственных комиссий Верховной Рады по расследованию инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО. По убеждению И.ЖДАНОВА, ни одна из них не сможет доказать «ту правду, в которой все заинтересованы».

Политолог сомневается, что эти комиссии смогут отработать единый вариант доклада, который доказывал бы либо опровергал вину Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО выразил мнение, что этот конфликт постепенно спустят на тормозах, потому что появятся новые проблемы, и «каких-то кардинальных действий комиссиями сделано не будет».

Как сообщал УНИАН, 5 мая иностранные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

19 мая ВР создала две Временных следственных комиссии по вопросам расследования обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который произошел 4 мая 2009 года в аэропорту города Франкфурт-на-Майне (Германия).

 

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