Мариупольский суд после освобождения Колмогорова из-под стражи пожаловался на давление

Приморский райсуд Мариуполя, который вынес приговор пограничнику Сергею Колмогорову в виде 13 лет лишения свободы, пожаловался в Высший совет правосудия на давление со стороны народных депутатов, журналистов и общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение Приморского райсуда размещено на сайте Высшего совета правосудия.

В своем обращении суд обвиняет в давлении на себя двух народных депутатов, при этом в тексте жалобы их имена скрыты.

Ссылаясь на публикацию в СМИ, судьи обвиняют народных депутатов в давлении.

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"В этой статье идет ссылка на заявление народного депутата от политической партии "Блок Петра Порошенко", которая, используя свой статус народного депутата, а фактически действуя с целью незаконного влияния на суд и вмешательства в осуществление правосудия, обратилась к председателю СБУ с заявлением о проведении проверки судей Приморского райсуда Мариуполя и ревизии всех судебных решений, принятых с начала 2014 года, на предмет соответствия их закону. Такое заявление сразу публично поддержал другой народный депутат от партии "Народный фронт", который также заявил, что он обращается в СБУ с заявлением о проверке "судей-ватников", - говорится в жалобе.

Мариупольские судьи также отмечают, что заявления народных депутатов "построены на искаженных фактах и обстоятельствах дела, привели к многочисленным призывам общественности, распространенным почти во всех социальных сетях, к немедленному фактическому уничтожению здания Приморского райсуда города путем поджога и физической расправы над судьями этого суда".

В суде считают, что следствием заявлений вышеуказанных народных депутатов является полная дискредитация судей Приморского райсуда и представителей судебной ветви власти в целом.

В конце своей жалобы мариупольские судьи просят от ВРУ принять все предусмотренные законом меры по недопущению давления на этот суд.

В свою очередь народный депутат Дмитрий Тымчук назвал эту жалобу "верхом неадекватности, лицемерия и цинизма". Он написал в Facebook, что именно решение мариупольских судей по делу Колмогорова и другим подобным делам формирует крайне негативное отношение ко всей судебной системе.

Кроме того, он заявил, что никакого давления на судей не осуществлял, поскольку раскритиковал решение по Колмогорову уже после его вынесения.

Тымчук считает, что жалоба мариупольских судей на самом деле свидетельствует о том, что они чувствуют полную безнаказанность.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября народный депутат от «БПП» Ирина Фриз обратилась в Службу безопасности Украины с требованием провести проверку судей Приморского райсуда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма.

Она написала на своей странице в Facebook: «Представители правоохранительных органов г.Мариуполь сообщили мне о том, что оправдательные решения Приморского суда лиц, подозреваемых или обвиняемых в сепаратизме и действиях на стороне террористических организаций, носят системный характер".

По убеждению Фриз, ситуация требует не только пересмотра дела Колмогорова и его оправдания, но и внимательного исследования судей, принимавших решение в суде первой инстанции и при рассмотрении апелляции на связи с террористическими организациями и лицами, находящимися на оккупированных территориях, на поддержку сепаратизма и страны-агрессора.

«В связи с этим обращаюсь в Службу безопасности Украины с требованием тщательной проверки судей, которые имели отношение к рассмотрению дела Колмогорова: Дзюбы Марианны Викторовны, Курбановой Натальи Николаевны, Пантелеева Дмитрия Геннадьевича», - написала Фриз.

Также она попросила проанализировать все решения этого суда с начала боевых действий на Донбассе на признаки поддержки сепаратизма.

30 октября на своей странице в Facebook народный депутат от «Народного фронта» Тымчук написал: «В решении мариупольского суда мы не увидели ни права, ни справедливости, ни намека на незаангажированное решение».

6 ноября Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.