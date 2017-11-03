НАБУ не устраивает освещение всех его дел по телевидению – Сытник

Политика Национального антикоррупционного бюро Украины не в том, чтобы выходить на телевидение с резонансными делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос народного депутата Украины Вадима Кривохатько по поводу того, что НАБУ превратилось в "реалити-шоу".

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"Вы превратились из детективов больше на неких шоуменов", - подчеркнул Кривохатько.

По его словам, НАБУ не расследует дела о хищениях из бюджета в Запорожской области, в частности главного врача и губернатора области. Кривохатько подчеркнул, что в частности главный врач области "ворует, поверьте мне, дай бог каждому министру так воровать". После этого на заседании комитета все начали смеяться. В ответ Сытник заявил, что НАБУ не пытается пиариться, "у НАБУ нет своего телеканала". Он добавил, что их и самих не совсем устраивает то, что все дела освещаются по телевидению.

"Это не наша политика", - добавил он.

По его словам, НАБУ занимается расследованием дел, а не тем, чтобы пиариться по телевидению.