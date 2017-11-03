НАБУ нашло нарушения в ходе тендеров на 10 миллиардов гривень - Сытник

15:47, 03 ноября 2017
Политика
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В судах находятся дела о расторжении тендеров на 10 миллиардов гривень.

НАБУ оспаривает тендеры на 10 миллиардов гривень / Фото УНИАН

В судах сейчас находятся дела о расторжении тендерных соглашений по крупным госпредприятиях на 10 млрд грн.

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Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник депутатам во время заседания Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины.

"Мы недавно подсчитали, что исков о признании соглашений недействительными подано на 10 млрд грн. Это по свежим тендерам. И почти на миллиард эти иски уже удовлетворены", - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отрицает, что расследованные НАБУ дела являются политическими заказами.

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Теги: #нарушения на тендерах#директор НАБУ Сытник#тендерные закупки#тендерные процедуры