"Очнулся в гипсе": беглый нардеп упал с коня (фото)

Беглый народный депутат Александр Онищенко упал с коня, в результате чего попал в больницу. Об этом он написал в Instagram, выложив фото.

"В жизни так бывает. Слетел с коня, очнулся в гипсе", - написал депутат и опубликовал свое фото на больничной койке с забинтованной левой рукой.

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Как сообщал УНИАН, НАБУ ведет расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб более чем на 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Восемь из них, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.