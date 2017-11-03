Убийство главы "БПП" Северодонецкого горсовета: депутата нашли с разбитой головой

Председателя фракции "Блок Петра Порошенко – Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского нашли с признаками насильственной смерти, у него была разбита голова.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

Читайте такжеВ полиции назвали основную версию убийства Самарского

"В 00.30 ночи сегодня было найдено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти - у него была разбита голова", - сказала она.

Как отметила Погукай, точную причину смерти назвать еще нельзя – идет работа судебных медиков.

Как сообщал УНИАН ранее, на Луганщине убили председателя фракции «БПП» в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.