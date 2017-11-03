В Луганской области убили главу "БПП" Северодонецкого горсовета

09:24, 03 ноября 2017
Политика
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Речь идет об общественном деятеле Сергее Самарском.

Самарского убили 2 ноября / paralel-media.com.ua

На Луганщине убили председателя фракции «БПП» в Северодонецком горсовете Сергея Самарского. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз.

Согласно его сообщению, убийство произошло вчера, 2 ноября.

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"Вчера вечером был убит председатель фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский", – написал он. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

"Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!", – добавил Гарбуз

 

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.

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Новость в сюжете: Убийство главы БПП Северодонецкого горсовета
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