У Луценко обиделись на НУ и советуют посмотреть на себя

Гражданское движение “Народная самооборона” советует представителям партии "Народный Союз “Наша Украина" вместо обсуждения “морального облика Луценко” вспомнить о собственных «достижениях».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Гражданского движения “Народная самооборона”.

В ответ на заявление политсовета НСНУ с призывом к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО написать заявление об отставке, «Народная самооборона» “предлагает рассмотреть причины массовых служебных преступлений среди должностных лиц президентской вертикали”. На сегодняшний день, по данным “Народной самообороны”, “со времени пребывания Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины таких насчитывается 519”.

При этом «Народная самооборона» заявляет, что “именно этот коррупционный разгул в высших эшелонах подорвал веру в украинскую власть внутри страны и за ее пределами”.

«Народная самооборона» также заявляет, что «Наша Украина» “в очередной раз доказала, что потерялась во времени и пространстве вместе со своим Президентом”, и отмечает, что “своим заявлением НСНУ, чтобы доказать свою личную преданность Президенту, завела старую пластинку о моральном облике ЛУЦЕНКО. Новому руководству «Нашей Украины», прежде чем демонстрировать эталон честности перед гражданами, стоит вспомнить о собственных «достижениях».

Как сообщал УНИАН, сегодня политсовет партии "Народный Союз “Наша Украина" принял заявление с требованием отставки Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

В документе отмечается, что “политический совет “Народного Союза “Наша Украина” считает, что такой поступок является несовместимым с государственной службой и содержит достаточно оснований для отставки чиновника любого ранга”. Поэтому авторы документа призывают Ю.ЛУЦЕНКО “проявить честность и политическое мужество и написать заявление об отставке, не ограничиваясь устными намерениями”.