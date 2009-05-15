Пинзеник: Украина балансирует на грани, казначейские счета - голые

Бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК считает, что сегодня ситуация в экономике чрезвычайно сложная и Украина “балансирует на грани возможного”.

Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински” (№ 69 от 15 мая), отвечая на вопрос, существует ли угроза потерять управляемость экономической ситуацией в государстве, о чем он докладывал главе правительства в январе накануне освобождения от должности министра.

“Я не хотел бы говорить об этом как о сценарии нашего будущего, но условия для его осуществления есть. Страна балансирует на грани возможного, во всех системах она - как натянутая струна. В какой-то момент может оборваться”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, сегодня наблюдается сильный спад экономики, бюджет имеет серьезный дефицит, нет источников для его финансирования, и запаса прочности нет, потому что казначейские счета - ”голые”. “Такого не было никогда. Это жизнь одним днем или одним месяцем”, - добавил он.

Вместе с тем, хотя оптимизма нынешняя ситуация не вызывает, считает экс-министр, но страна ”выруливает” в любом случае. “Остановить экономику невозможно, она сама находит способ приспособиться”, - утверждает он.

Однако при этом, считает В.ПИНЗЕНИК, придется заплатить большую цену. “Спад достаточно силен, такого не ожидали в самых плохих прогнозах. Неминуемая плата - падение реальных зарплат и пенсий”, - отметил он.