Эксперт: договоренность с МВФ является безусловной заслугой Тимошенко

Получение Украиной второго транша кредита Международного валютного фонда является в первую очередь заслугой премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение выразил в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Он отметил, что решение Совета директоров предоставить Украине второй транш кредита стенд-бай является чрезвычайно важным событием по нескольким причинам. В частности, добавил И.БУРАКОВСКИЙ, Украина получила довольно существенные средства, которые можно будет использовать в том числе и на покрытие дефицита государственного бюджета. Он напомнил, что до сих пор средства МВФ шли исключительно на поддержку платежного баланса, за что, кстати, МВФ довольно часто критиковал. По словам эксперта, фактически такое решение является первым в практике фонда примером нового подхода к выделению финансовой помощи странам в условиях кризиса. “С другой стороны, такая договоренность относительно направлений использования средств и увеличения второго транша является реальным успехом премьер-министра и действующего правительства”, - сказал он.

Кроме того, отметил И.БУРАКОВСКИЙ, выделение второго транша МВФ является важным сигналом для других международных финансовых институтов, координирующих свои действия с МВФ, правительств других стран. По его словам, на практике это означает, что шансы Украины привлечь внешние средства из других источников потенциально растут, хотя получение этих денег является непростой задачей.

Эксперт также убежден, что возобновление сотрудничества с МВФ является также важным сигналом для зарубежного бизнеса, который рассматривает присутствие МВФ в стране как один из важных показателей в пользу инвестирования в национальную экономику. В то же время, добавил он, эффективность реализации согласованной программы с МВФ зависит преимущественно от правительства и Национального банка Украины.

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что оценка антикризисной деятельности высших правительственных чиновников страны является предметом отдельного беспристрастного профессионального анализа. “Но при этом любой ответственный политический комментатор или экономический эксперт должен признать, что переговоры премьер-министра с МВФ происходили на фоне очередного обострения политического конфликта, когда согласованные с МВФ законопроекты были фактически заблокированы в парламенте, в том числе и группой пропрезидентских депутатов”, - сказал он. При этом И.БУРАКОВСКИЙ добавил, что это заставило правительство искать нетрадиционные пути выхода из сложившейся ситуации, и соответствующие аргументы в переговорах с МВФ. “Потому достигнутая даже в таких условиях договоренность с МВФ является безусловной заслугой премьер-министра Украины. Можно по-разному относиться к действующему правительству и премьеру, но эта ситуация в парламенте и текущая дискуссия относительно сотрудничества с МВФ в очередной раз доказали, что даже противодействие кризису в Украине становится орудием политической борьбы, от которой, в первую очередь, страдает страна”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 8 мая МВФ одобрил выделение Украине 2,8 млрд. дол. второго транша кредита "stand by".

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планируется начать в середине мая. Размер этого транша также будет составлять 2,8 млрд. дол.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года принял решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.