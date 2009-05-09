Литвин: распорядиться по-человечески результатами победы не смогли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает против переписывания исторических моментов относительно Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в селе Новые Петровцы Киевской области во время торжественных мероприятий по случаю 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам председателя ВР, героями войны всегда будут те, кто пролил свою кровь за родную отчизну.

«И никогда героями не будут те, которые под громкими лозунгами пытались проливать кровь чужих людей», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР выразил сожаление, что нынешнее поколение не смогло по-человечески распорядиться результатами победы. «К сожалению, мы не смогли вынести уроки из Великой Отечественной войны, которые заключаются в том, что только единство, что лишь совместная ответственность и совместные действия дают возможность получить необходимый результат», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что сегодня побежденные живут лучше, чем победители.

Председатель ВР возложил цветы к памятному знаку «Героям Лютежского плацдарма» и к памятному знаку погибшим во время политических репрессий и Голодомора.