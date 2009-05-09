В Украине объявлена общенациональная минута молчания
10:57, 09 мая 2009Политика
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Ющенко начал выступление
В Украине объявлена общенациональная минута молчания.
Как передает корреспондент УНИАН, минута молчания объявлена в знак глубокого уважения к подвигу героев-победителей и вечной памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
После общенациональной минуты молчания Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал выступление на Майдане Незалежности с обращением к украинскому народу по случаю Дня Победы.
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