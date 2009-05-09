В Украине объявлена общенациональная минута молчания.

Как передает корреспондент УНИАН, минута молчания объявлена в знак глубокого уважения к подвигу героев-победителей и вечной памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

После общенациональной минуты молчания Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал выступление на Майдане Незалежности с обращением к украинскому народу по случаю Дня Победы.