Короли Facebook: составлен рейтинг украинских политиков в популярнейшей соцсети

Рейтинг Facebook-влияния показывает, кто из украинских политиков наиболее эффективно доносил свою информацию и идеи до пользователей самой популярной социальной сети мира на протяжении сентября 2017 года, говорится в статье "Нового времени".

В лонг-лист попали члены Кабинета министров, мэры городов, главы областных администраций, народные депутаты, а также политические деятели, не относящиеся ни к одной из категорий политики, у которых есть активный личный аккаунт или официальная Facebook-страница.

Места в итоговом шорт-листе были распределены следующим образом среди политиков с наибольшим числом подписчиков: 10 членов Кабмина, президент и 9 представителей других органов исполнительной власти (мэры, главы обладминистраций и т. д.); 18 депутатов Верховной Рады (приоритет у спикера, вице-спикера и глав фракций); 10 оппозиционных политиков и лидеров политических блоков и движений, не попавших в предыдущие группы. Рейтинг подготовлен VoxUkraine и компанией Artellence.

Читайте такжеСаакашвили попросил политического убежища в Украине

Так, на первом месте оказался Михеил Саакашвили, экс-глава Одесской ОГА, лидер движения "Рух нових сил": количество его подписчиков достигло 945,9 тыс. человек, постов - 267.

На втором месте рейтинга - президент Украины Петр Порошенко с 655 тыс. подписчиков и 203 постами в Facebook.

Третье место занял премьер Украины Владимир Гройсман. Количество его подписчиков - 214,2 тыс. человек, а постов он написал 160.

То, что лидером рейтинга стал оппозиционный политик, выглядит логично. По мнению Бориса Давиденко, главного редактора VoxUkraine, критика власти оказалась благодарной темой в отечественном ФБ-пространстве. То есть на нее хорошо реагируют читатели — комментируют, поддерживают лайками и делятся содержащими ее постами с другими пользователями, говорится в материале.

Показательно, что в первой десятке рейтинга оказалось сразу шесть политиков-оппонентов Порошенко и Ко. И их риторика состоит в основном из критических суждений по текущей ситуации в стране.

Так, основная часть экспертов уверены в росте значимости Facebook для украинской политики. "Facebook-революция в Украине только начинается", - говорят они.

Полный рейтинг читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 13 октября 2017 года