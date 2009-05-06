Лавринович: с большим сожалением должен констатировать...

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ сомневается в том, что парламент до конца 2009 года внесет изменения в Конституцию.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

А.ЛАВРИНОВИЧ подтвердил, что принимает участие в консультациях “в разных форматах и с разными политическими силами” относительно внесения изменений в Основной Закон.

При этом он выразил сомнение в том, что Верховная Рада примет эти изменения.

“С большим сожалением должен констатировать, что вероятность принятия изменений в Конституцию Украины является очень малая”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По мнению первого вице-спикера, уже понятно, что “Украина в следующем году войдет в новый этап своей жизни с новым главой государства и со старыми проблемами”. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, речь идет об отсутствии разграничения полномочий Президента и Кабинета министров, а также “параллельного существования структуры местных государственных администраций, которые в большей степени являются фактором ограничения местного самоуправления”.

Он не исключил, что эти проблемы в ближайшее время останутся нерешенными.

“У меня пессимистический прогноз относительно возможности разрешения этих болезненных острых проблем, которые нуждаются в своем решении как можно скорее. Я не вижу сегодня большой вероятности, что это может быть сделано в течение этого года”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также отметил, что для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо единство позиций тех политических сил, которые обеспечат поддержку соответствующего законопроекта свыше двумя третями народных депутатов.

А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что это “очень непросто сделать, поскольку рядом с осознанием необходимости разрешения государственных проблем постоянно присутствуют элементы политического интереса, который иногда становится препятствием на пути достижения необходимого быстрого результата”.