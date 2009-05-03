24 укранца в плену у пиратов чувствуют себя удовлетворительно

Экипаж судна «Ариана», захваченного 2 мая сомалийскими пиратами, в состав которого входит 24 гражданина Украины, чувствует себя удовлетворительно, пострадавших нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ со ссылкой на представителя греческой компании-оператора «Alloceans Shipping», которой принадлежит судно.

По его словам, на борту есть достаточное количество продуктов питания, питьевой воды и горючего.

Попытки связаться с судном на протяжении первой половины дня 3 мая оказались безрезультатными.

По предварительным данным, «Ариана» следует в направлении побережья Сомали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Греческой Республике, Великобритании, Кении и МИДе Украины.