24 укранца в плену у пиратов чувствуют себя удовлетворительно
МИД ссылается на греческую компанию
Экипаж судна «Ариана», захваченного 2 мая сомалийскими пиратами, в состав которого входит 24 гражданина Украины, чувствует себя удовлетворительно, пострадавших нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ со ссылкой на представителя греческой компании-оператора «Alloceans Shipping», которой принадлежит судно.
По его словам, на борту есть достаточное количество продуктов питания, питьевой воды и горючего.
Попытки связаться с судном на протяжении первой половины дня 3 мая оказались безрезультатными.
По предварительным данным, «Ариана» следует в направлении побережья Сомали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Греческой Республике, Великобритании, Кении и МИДе Украины.