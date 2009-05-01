На митинге в Одессе профсоюзы с коммунистами подрались за трибуну

На первомайском митинге в Одессе члены профсоюзов и коммунисты подрались, не поделив импровизированную трибуну – кузов грузовика.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен активистов профсоюзного движения и сторонников КПУ, преимущественно люди преклонного возраста, провели сегодня митинг на Куликовом поле под лозунгами: «Нет – массовым увольнениям!», «Депутаты, не попирайте ногами здравоохранение!», «Верните нам социализм», «Возродим СССР», красными флагами и портретами Сталина, Фиделя Кастро и других революционных вождей.

На митинге выступили председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав БУРАТЫНСКИЙ, лидер местных коммунистов Евгений ЦАРЬКОВ, представители профкомов некоторых предприятий и «левых» сил.

Участники акции поддержали резолюцию Федерации профсоюзов «Об объединении трудящихся для отстаивания своих прав на нормальную жизнь» с дополнительными пунктами от КПУ - об импичменте Президента Украины, отставке правительства, введении моратория на повышение стоимости продуктов питания первой необходимости и медикаментов.

В момент подготовки к праздничному концерту произошла потасовка между профсоюзными активистами и группой коммунистов – из-за того, что последним якобы не дали выступить с импровизированной трибуны – кузова грузовика. От представителей КПУ звучали возгласы: «Профсоюзы продажные - коммунистов не пускают!».

Завязавшуюся драку оперативно пресекли сотрудники милиции.