Во Львове левые требуют отставки Президента и правительства

Сегодня во Львове на площади возле монумента Славы представители КПУ и ПСПУ провели митинг по случаю 1 мая под лозунгом «Долой Ющенко и олигархов!».

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие на митинге держали партийную символику и транспаранты с надписями: «Нет – американской оккупации Украины!», «НАТО – прочь!».

Как заявил в своем выступлении первый секретарь обкома КПУ Александр КАЛЕНЮК, «представители левых сил Львовской области, ветеранских организаций, некоторых общественных организаций обратятся с письмом к странам антигитлеровской коалиции и с повторным письмом к руководству ООН с требованием прекратить разгул нацизма, который начал процветать во Львовской области благодаря радикально настроенным политическим силам и некоторым руководителям органов власти, выступающим за уничтожение памятников павшим во время Великой Отечественной войны воинам и разрушение солдатских кладбищ».

Во время митинга к присутствующим подошел мужчина с транспарантом «Коммунисты Украины – палачи, душегубы, агенты Москвы» и, выкрикивая: «Я - настоящий коммунист, я против этой Компартии Симоненко», пытался спровоцировать инцидент, однако благодаря вмешательству правоохранителей акция завершилась без эксцессов.

Как сообщил начальник Львовского городского управления милиции Игорь ЧИКАЛО, сегодняшнюю акцию охраняли 50 работников милиции.

Кроме того, сегодня же в центре Львова возле памятника Ивану Франко запланирован митинг представителей СПУ.