Тимошенко обрадовалась: из-за решения КС Ющенко не сможет распустить ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит никаких оснований, чтобы говорить о возможности поднятия вопроса относительно роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, комментируя решение Конституционного Суда по представлению Президента о полномочиях коалиции подавать кандидатуру премьер-министра.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что решение КС четко свидетельствует, что позиция ее команды и коалиции была верной, и коалиция имеет право вносить новую кандидатуру премьер-министра, но она не обязана это делать.

«То есть, если есть такая необходимость, то новая коалиция вносит кандидатуру нового премьера, если такой необходимости нет и потребности у коалиции, то она работает с тем правительством, которое есть. Поэтому никаких правовых оснований для роспуска парламента сегодня не существует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом премьер-министр выразила уверенность, что такого роспуска не будет.

Как сообщал УНИАН, в феврале Президент обратился в КС с представлением относительно формирования правительства после создания новой коалиции.

По мнению главы государства, новосформированная в Верховной Раде VІ созыва коалиция фракций БЮТ, НУ-НС, Блока Литвина должна была внести ему новое представление о назначении премьер-министра и предложениях относительно формирования правительства.

Сегодня, 30 апреля, КС обнародовал решение по представлению Президента относительно формирования правительства после создания новой коалиции. Согласно принятому решению, внесение предложений Президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также относительно кандидатур в состав Кабинета министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в ВР.