Пискун назвал условие, при котором проголосует за коалицию БЮТ и ПР

Народный депутат, член фракции Партии регионов Святослав ПИСКУН не видит сегодня программных оснований для создания коалиции между БЮТ и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я не вижу программных оснований, за которые Партия регионов может согласиться на коалицию с БЮТ», - сказал он.

По словам С.ПИСКУНА, создавать коалицию исключительно на основе договоренностей между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ было бы неправильно, потому что «две личности не должны решать судьбу государства».

С.ПИСКУН отметил, что если и будет создана новая коалиция, то она будет формироваться на основании серьезных правовых документов, как минимум национальной программы по выходу из экономического кризиса.

«Я согласен сегодня проголосовать за коалицию с БЮТ, если мне будет понятно, что через четыре месяца Украина будет получать деньги за те товары, которые она экспортирует, уменьшится импорт и будет в стране порядок», - сказал депутат.

При этом С.ПИСКУН отметил, что является противником каких-либо кулуарных договоренностей.