Криль: попытка Кабмина не замечать кризис – хуже, чем бездеятельность

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что попытка правительства не замечать экономический кризис – это хуже, чем бездеятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, это И.КРИЛЬ подчеркнул, комментируя заявления правительственных чиновников о преодолении кризиса до конца этого года.

«Если у нас все так хорошо, то почему премьер с протянутой рукой уже объехала полсвета? Почему, когда правительство рапортует о преодолении кризиса, – задолженности по зарплатам растут, в бюджете Пенсионного фонда – дыра в несколько миллиардов, а бизнес уходит в тень?», - спросил И.КРИЛЬ.

По его убеждению, результатом политики “не замечать криза” станет только дальнейшее его углубление и потеря стратегических объектов государства вследствие роста внешних долгов.

При этом И.КРИЛЬ отметил, что «в то время, как весь мир направляет все силы на оздоровление экономики, украинское правительство не придумало ничего лучшего, чем заговорить кризис банальными словами».

«Все это указывает на то, что стране необходим новый врач, то есть, новое профессиональное правительство, действенные лекарства, то есть, антикризисный план, и эффективная терапия, то есть, конкретные шаги, а не пустые разговоры», - отметил лидер ЕЦ.