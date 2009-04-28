Тимошенко и Нафтогаз выбирают форму оплаты за газ из трех вариантов

На сегодняшний день правительство и НАК «Нафтогаз Украина» рассматривают три варианта расчета за газ, получаемый от «Газпрома» в 2009 году: предоставление "Нафтогазу" товарного кредита, оплату газа в счет стоимости транзита; оплату по факту потребления.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Он отметил, что вопрос формы дальнейшей оплаты за газ обсуждался на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 24 апреля и станет предметом переговоров руководства НАК и "Газпрома" в ближайшее время.

Между тем, в рамках заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, запланированного на 29 апреля, этот вопрос обсуждаться не будет. Вопрос о форме оплаты за газ, уточнил источник, не входит в перечень тех, по которым украинской делегации будут даны директивы Президента.

«Вопрос будет решать руководство компаний, и после того, как будет найден оптимальный для обеих сторон вариант, обсуждение пройдет на более высоком уровне», - сказал источник.

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