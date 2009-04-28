Томенко о коалиции ПР и БЮТ: дискуссия завершится, как всегда, выборами

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что объединение БЮТ и Партии регионов принесет пользу Украине при условии, что оно состоится вокруг программы выхода страны из кризиса, а не распределения должностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, таким образом он прокомментировал возможность создания новой коалиции при участии двух крупнейших фракций парламента.

Н.ТОМЕНКО, в частности, выразил удивление по поводу дискуссий, развернувшихся в средствах массовой информации вокруг дилеммы «нужно или не нужно объединяться политическим силам». «Объединение политических сил всегда лучше, чем политическая война. Это очевидная аксиома», - отметил он.

Другое дело, добавил заместитель председателя ВРУ, ради чего объединяться. По его словам, «если объединяться для обеспечения должности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а Президента – Виктору ЯНУКОВИЧУ, то такое объединение стране не нужно».

«Объединяться нужно вокруг программы выхода из кризиса, вокруг решений, в том числе и непопулярных, для обеспечения системы ответственной профессиональной власти и реформы местного самоуправления. Такое объединение для Украины крайне необходимо», - подытожил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он скептически оценил перспективы создания коалиции в составе ПР и БЮТ, отметив, что «теоретически все возможно, но выглядит так, что, скорее всего, эта дискуссия завершится, как всегда, выборами».