Богатырева в Польше будет говорить о НАТО и безопасности

Сегодня начинается двухдневный официальный визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЁВОЙ в Польшу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бюро национальной безопасности Польши (BBN), в ходе визита Р.БОГАТЫРЁВА проведет встречи с главой BBN Александром ЩИГЛО, министром иностранных дел Радославом СИКОРСКИМ, министром обороны Богданом КЛИХОМ, а также Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ.

По данным BBN, главными темами разговоров станут безопасность после недавних решений саммита НАТО в апреле этого года, программа «Восточное партнерство», энергетическая безопасность, перспективы евроатлантической интеграции Украины, а также развитие дальнейшего сотрудничества между BBN и СНБОУ.

Запланирована совместная пресс-конференция Р.БОГАТЫРЁВОЙ и А.ЩИГЛО.

Как сообщал УНИАН, 15-16 апреля в Киеве состоялись консультации польских и украинских экспертов BBN и СНБОУ по вопросам угроз безопасности Украины и Польши.