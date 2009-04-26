От Тимошенко требуют срочных законодательных изменений

Глава Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА отмечает необходимость срочных законодательных изменений и постановлений относительно невыплат компенсаций чернобыльцам и предлагает признать их государственным долгом.

Об этом Ю. ЗАБЕЛА сообщил в комментарии УНИАН.

«Если мы и в дальнейшем будем лишь констатировать факты значительной задолженности по невыплатам компенсаций чернобыльцам, жаловаться и говорить о том, что государство не дает средств, не финансирует, то у нас будут большие проблемы на загрязненных территориях, которые, как снежный ком, будут накапливаться все больше», - сказал руководитель области.

По его словам, проблемы будет добавляться прежде всего через разрушение ряда недостроенных после аварии на ЧАЭС объектов.

«Если еще немножко простоят объекты, которые начинали строиться после аварии на ЧАЭС в селах, то их просто быстро разберут. Осложняют эту ситуацию и наличие правительственных постановлений о том, что в ту или другую загрязненную зону нельзя вкладывать государственные средства для экономического развития», - отметил председатель Житомирской ОГА.

Ю. ЗАБЕЛА подчеркнул, что власть области за результатами проведенного накануне совещания в расположенных неподалеку от ЧАЭС Народичах обратилась к правительству и парламенту с предложениями принять срочные меры для финансовой государственной поддержки расположенных на севере области загрязненных территорий.

По его мнению, в первоочередных мерах от правительства и законодательных изменений на уровне Верховной Рады нуждается прежде всего вопрос льгот чернобыльцам.

«Эти льготы должны быть прозрачными и переведенными в финансовую форму - не как помощь, например, на приобретение топлива, а чтобы житель загрязненной территории мог реально получить деньгами определенную сумму и на собственное усмотрение ею распорядиться», - отметил Ю. ЗАБЕЛА.

По его мнению, если льготы на питание чернобыльцам не могут быть пересмотрены, то они могут быть предложены в виде одноразовой помощи.

«Предоставление такой помощи может быть в том случае, когда полученные средства используют в качестве стартового капитала для учреждения бизнеса теми, кто имеет право на подобную помощь. Что касается льгот тем, кто фактически продолжает проживать на загрязненных территориях, то эти льготы можно перевести в форме одноразовых выплат на основе соглашения между властью с одной стороны и региональными и местными обществами из другого», - подчеркнул Ю. ЗАБЕЛА.

По данным ОГА, на территории Житомирщины потерпевших от аварии на ЧАЭС насчитывается почти 360 тыс. человек, из которых 92 тыс., - дети. Под загрязнение радионуклидами в области попали 9 районов и два города.