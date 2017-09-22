Порошенко не говорил с Трампом о Javelin, но обсуждал выделение Украине средств радиоэлектронной борьбы

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не говорил о противотанковых ракетных комплексах Javelin, но поднимал вопрос о предоставлении Украине средств радиоэлектронной борьбы. Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.

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«У нас была очень впечатляющая встреча с президентом Трампом, я восхищен его лидерством, он сделал очень четкий сигнал на Генассамблее ООН, фокусируясь на Украине и обратился к России с требованием прекратить агрессию», - заявил он.

«У нас было очень продуктивное обсуждение (с президентом США Дональдом Трампом), Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама, мы не получили ничего со всего мира, никакого летального оружия, но мы остановили российскую агрессию, мы построили 250-тысячную армию, которая является одной из наиболее эффективных в Европе. Мы – украинцы - гордимся этим ... Но мы получили твердое заверение от наших американских партнеров (относительно военно-технической помощи - УНИАН). Мы не говорили, честно говоря, о Javelin, потому что мы изготавливаем сами (противотанковые системы - УНИАН), но мы говорили о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными ВСУ и чтобы сохранить жизнь моих войск и повысить ответственность для (президента РФ - УНИАН) Путина, если он решит атаковать позиции моей армии, мы ему этого не позволим», - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, обсуждал ли он на встрече за закрытыми дверями с Трампом предоставления Украине оборонительного оружия, в частности Javelin.

Как сообщал УНИАН ранее, Порошенко после встречи с Трампом заявил, что США поддерживают предложение Украины относительно миротворцев на Донбассе.