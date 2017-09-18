"Народный фронт": решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде

16:01, 18 сентября 2017
Политика
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Максим Бурбак подчеркнул, что российский проект резолюции неприемлем и он является ловушкой для международного сообщества и Украины.

фото nfront.org.ua

«Народный фронт» заявляет, что любые решения относительно миротворцев на Донбассе не могут быть приняты без одобрения в Верховной Раде.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

«Народный фронт» заявляет, что ни одно решение ООН или любого другого относительно миротворцев без одобрения в Верховной Раде не может и не будет принято. Таким является требование Конституции Украины, такова жесткая позиция нашей фракции», - подчеркнул он.

Максим Бурбак подчеркнул, что российский проект резолюции неприемлем и он является ловушкой для международного сообщества и Украины.

«Это нонсенс! Государство, которое совершило вооруженную агрессию против Украины, государство, чьи войска оккупировали Крым и часть Донбасса, сейчас начинает играть в миротворца», - резюмировал Максим Бурбак.

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Теги: #Народный фронт#миротворцы ООН на Донбассе#позиция РФ по миротворцах на Донбассе