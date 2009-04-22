Черновецкого заждались так, что просят на работу даже в праздник

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выйдет на работу из отпуска после 8 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в интервью журналистам и.о. председателя столичной городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“У него отпуск до 8 мая”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, добавив: “9-го или 10-го будет на рабочем месте”.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с 19 февраля по 21 марта находился в ежегодном отпуске.

23 февраля в пресс-службе КГГА сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится на лечении в заграничной клинике, поскольку врачи установили ему предварительный диагноз – “воспаление легких”.

10 марта “в связи с производственной необходимостью” Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск.

26 марта мэр заявил СМИ, что собирается подлечиться, и для этого планирует снова посетить Израиль.

На следующий день А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ушел в отпуск с 27 марта до 6 апреля.

7 апреля в КГГА проинформировали, что мэр не смог 6 апреля выйти на работу из отпуска в связи с необходимостью продолжения курса лечения и реабилитации осложнений, возникших из-за перенесенной им “на ногах” болезни воспаления легких. По оценкам врачей, соответствующий реабилитационно-лечебный курс может длиться до трех недель, отметили в пресс-службе мэрии.

На время отсутствия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обязанности председателя КГГА выполняет его первый заместитель А.ГОЛУБЧЕНКО.