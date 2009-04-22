Литвин обещал взять на себя реформу железной дороги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет инициировать разработку законопроекта об особенностях реформирования железнодорожного транспорта в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он сказал во время встречи с руководителями профсоюзов работников железнодорожного транспорта, которая состоялась по их просьбе.

Во время встречи было высказано мнение, что вопросы реформирования железнодорожного транспорта должны решаться на законодательном уровне, а не путем принятия решений, приказов и постановлений исполнительной власти.

Председатель Верховной Рады предложил собеседникам подготовить свои предложения и пообещал рассмотреть их и инициировать подготовку соответствующего законопроекта. Также В.ЛИТВИН заверил руководителей профсоюзов работников железнодорожного транспорта, что поднимет эту проблему во время беседы с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, а также обратит ее внимание на необходимость скорейшего утверждения финансового плана «Укрзалізниці» на этот год.

В свою очередь председатель Свободного профсоюза машинистов Украины Семен КАРИКОВ, руководитель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим ТКАЧЕВ и лидер Свободного профсоюза железнодорожников Украины Григорий НЕДВИГА выразили обеспокоенность попытками Министерства транспорта и связи провести реформирование железнодорожного транспорта. В основе этого реформирования, по словам профсоюзных лидеров, - изменение формы управления «Укрзалізницею», что приведет к потере ею статуса единственного хозяйственного субъекта, единственного хозяйственного комплекса. Радикальное реформирование в условиях политической и экономической нестабильности, по мнению железнодорожников, не будет не только способствовать улучшению ситуации на «Укрзалізниці», но и добавит проблем, которых на железнодорожном транспорте и без того много. К тому же, считают они, реформирование «Укрзалізниці» нуждается в предварительном глубинном анализе и подготовительной работе, поскольку, кроме всего прочего, речь идет о сфере, связанной с безопасностью движения.