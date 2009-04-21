Ющенко считает обоснованными жалобы пострадавших от наводнения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей власти вынести уроки из стихийного бедствия 2008 года в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совещании в Ивано-Франковской ОГА по вопросам состояния реализации мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23-27 июля 2008 года на территории Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Президент поставил перед руководителями этих областей задачу - осуществить инвентаризацию произведенных работ после стихии.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул осуществление качественной работы и четкое реагирование на претензии людей, поступающие до сих пор. Глава государства обязал председателей ОГА сделать эту работу на протяжении 30 дней.

В.ЮЩЕНКО на 2009 год поставил перед руководителями областей задачу полностью востстановить разрушенную инфраструктуру и осуществить мероприятия по предупреждению подобных природных катастроф в будущем.

На совещании он сообщил, что полностью выплачена материальная помощь семьям погибших. По его словам, это 1 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО считает, что есть до сих пор много жалоб от людей на выполненные работы и присвоение категорийности. «Они полностью обоснованы», - добавил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, восстановлены 30% разрушенных и поврежденных дорог, 42% разрушенных и 15% поврежденных мостов, 15% разрушенных и 20% поврежденных берегоукреплений.

Не завершены работы по восстановлению социально-бытовой сферы.

Глава государства особый акцент сделал на контроле за использованием выделенных средств на ликвидацию последствий стихии.

«Есть нарушения. Это неэтично и аморально. Есть дела, которые заслуживают тщательного внимания прокуратуры», - сказал он.

По его словам, на сегодня Генпрокуратурой возбуждено 172 уголовных дела по фактам нарушений на сумму 28,5 млн. грн.

В.ЮЩЕНКО назвал очередным уроком стихии неэффективную и неадекватную систему оповещения. Он считает, если бы она работала эффективно, то не было бы столько человеческих жертв.