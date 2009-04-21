Черновецкий толкает Киев в новую долговую яму?

96% киевлян исправно платят за потребленные услуги, а Черновецкий никак не может рассчитаться с предприятиями-поставщиками ЖКУ. Об этом в интервью УНИАН заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«На Западе приемлемой цифрой является 90%, считается нормальным, когда 10% населения не платит за услуги из-за каких-то проблем. У нас платят 96% – это рекорд не только для Украины, но и для Европы!», - отметил депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, задолженность перед предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг возникает из-за того, что Киевская городская государственная администрация не в состоянии платить свою часть. В результате город вынужден обращаться к кредиторам.

«Черновецкий уже толкает Киев в новую долговую яму. Только что получив 900 миллионов кредита за долги ЖКХ, они ищут миллиард двести, чтобы покрыть «кассовые разрывы». Этот термин они выдумали для прикрытия. Под этими «кассовыми разрывами» прячется страшный дефицит денег – нечем платить в апреле и мае зарплату», - отметил политик.