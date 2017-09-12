Украина в Минске потребует допуска координатора ОБСЕ к задержанному боевиками Асееву

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании в Минске потребует допуска координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша к задержанному боевиками журналисту Станиславу Асееву (Васину).

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"Мы ставили перед координатором Фришем вопрос посещения Асеева, но его также к Стасу не пустили. Фриш планирует в начале октября еще раз посетить оккупированные территории. Следовательно, в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на заявление Фионы (руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер - УНИАН), будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, Фрейзер заявила, что на оккупированном Донбассе граждане с проукраинскими взглядами подвергаются риску запугивания и физического насилия. Она напомнила, что известного блогера Асеева, который писал о жизни на оккупированных территориях, «содержат в тайном заключении в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с начала июня». По данным ООН, Асеев лишен права на связь с родственниками. Боевики более месяца держали его без связи с внешним миром, несмотря на запросы, которые подавала его семья. 15 июля 2017 года матери Асеева сообщили о его задержании. По состоянию на 15 августа 2017 года он находился под стражей.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске запланировано на 20 сентября.