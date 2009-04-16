Литвин побил горшки с БЮТ и закрыл заседание ВР

Спикер ВР Владимир Литвин закрыл вечернее заседание ВР и связи с невозможностью продолжения работы из-за блокирования парламентской трибуны фракцией БЮТ.

"Или вы сейчас сядете на места, и мы начнем работу, или я закрываю заседание", - такой ультиматум выдвинул спикер...

В качестве “теста” на работоспособность ВР спикер объявил начало рассмотрения вопроса о назначении внеочередных местных выборов, и еще раз призывал бютовцев вернуться на рабочие места. Поскольку этого не случилось, Литвин обвинил блокировщиков в том, что они по первому же приказу бросаются захватывать трибуну, и довольно часто сами не успевают даже выяснить, по какому поводу блокируют.

В числе прочего прозвучали обвинения в подготовке БЮТом переформатирования коалиции и намерениях спровоцировать роспуск Верховной Рады.